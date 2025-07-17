Открылась выставка-форум «Прикамский агрофест»

В этом году сквозной темой форума стало повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе. Также планируется обсудить вопросы, связанные с применением инновационных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Будет уделено внимание и темам биоэкономики, современным ИТ-решениям, продвижению продукции в агросекторе.