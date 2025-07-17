Открылась выставка-форум «Прикамский агрофест»

Сегодня, 17 июля, в поселке Ферма Пермского муниципального округа, на площадке конно-спортивного комплекса (ул. Заводская, д. 3/1) открылась межрегиональная выставка-форум «Прикамский агрофест». Мероприятие продолжится завтра.
В этом году сквозной темой форума стало повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе. Также планируется обсудить вопросы, связанные с применением инновационных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Будет уделено внимание и темам биоэкономики, современным ИТ-решениям, продвижению продукции в агросекторе.
Гости фестиваля также могут посетить выставку племенного животноводства, в которой принимают участие 25 хозяйств из 14 муниципалитетов. На выставке представлено 70 голов голштинской, герефордской, абердин-ангусской пород.
В зрелищную часть программы вошли региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Механизатор». Также на площадке Агрофеста пройдет масштабный форум сельской молодежи.