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Беларусь и Кения отмечают активизацию диалога двух стран по широкому спектру направлений

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, во время встречи собеседники отметили активизацию в последнее время белорусско-кенийского диалога по широкому спектру направлений, обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей в политической и экономической сферах.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Кения Павел Взяткин встретился с министром иностранных дел и диаспоры Кении Мусалиа Мудавади. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском МИД.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, во время встречи собеседники отметили активизацию в последнее время белорусско-кенийского диалога по широкому спектру направлений, обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей в политической и экономической сферах.

Глава внешнеполитического ведомства Кении поблагодарил посла Беларуси за значительный вклад в укрепление дружественных связей между Беларусью и Кенией. -0-