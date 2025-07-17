Беларусь и Кения отмечают активизацию диалога двух стран по широкому спектру направлений

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Кения Павел Взяткин встретился с министром иностранных дел и диаспоры Кении Мусалиа Мудавади. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском МИД.