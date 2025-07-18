Полный замес

Экс-совладелец «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин говорит, что решение о продаже актива ему кажется странным: «Когда мы с партнерами управляли заводом, то даже в самые сложные времена он был прибыльным, дивиденды выплачивались каждый год. Завод достался Akkermann в хорошем состоянии, хотя сейчас я оценить его не могу, как и предположить, по какой цене его продали». Господин Мокрушин отметил, что цена такого предприятия всегда является «интегральной характеристикой», которая рассчитывается исходя из состояния производственных мощностей, рынка и ситуации в экономике. По его словам, «Горнозаводскцемент» — гораздо более крупное предприятие, чем завод, который «Алфигрупп» купила в Новороссийске. «В любом случае это серьезная сделка, особенно с учетом сегодняшних процентов по банковским кредитам», — отметил Анатолий Мокрушин.