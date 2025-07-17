Bloomberg: Банк России побеждает в борьбе с инфляцией

В июне в России наблюдалось существенное снижение темпов инфляции, что, по мнению аналитиков Bloomberg, свидетельствует об успехе мер, предпринятых Центральным банком. В статье под заголовком «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией» агентство отмечает замедление роста цен.
Хотя годовой уровень инфляции, по данным ЦБ, все еще находится на отметке 9%, что намного выше целевого показателя в 4%, текущие темпы роста цен, после замедления в июне, стали соответствовать желаемому уровню, говорится в публикации.
Bloomberg подчеркивает, что заметное снижение инфляции в июне является первым весомым свидетельством эффективности действий Банка России, проводившего строгую денежно-кредитную политику в течение длительного времени.
Напомним, что 6 июня Банк России впервые почти за три года принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на котором она оставалась более семи месяцев, начиная с конца октября предыдущего года.