Путин поручил поддержать легкую промышленность

«Правительство должно представить меры, которые позволят повысить независимость отрасли по ключевым видам сырья и оборудования, а также усовершенствовать систему контроля за оборотом продукции легкой промышленности на российском рынке. В частности, акцент делается на необходимости внедрения цифровых платформ при отслеживании как отечественных, так и импортируемых товаров», — говорится в поручении президента опубликованном на сайте Кремля.