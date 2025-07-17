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Развитие торгово-экономического взаимодействия обсудили министры промышленности Беларуси и РФ

Стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества и взаимодействия между двумя профильными ведомствами двух стран. Были также рассмотрены вопросы укрепления и развития торгово-экономического взаимодействия.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов 17 июля встретился с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Участие в переговорах принял посол Беларуси в России Александр Рогожник, сообщили БЕЛТА в Министерстве промышленности.

Стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества и взаимодействия между двумя профильными ведомствами двух стран. Были также рассмотрены вопросы укрепления и развития торгово-экономического взаимодействия. Министры подчеркнули важность продолжения активного диалога и обмена опытом для повышения эффективности совместных инициатив.

Особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в инновационных сегментах экономики, а также вопросам интеграции промышленных предприятий двух стран. Главы ведомств отметили необходимость дальнейшего продолжения совместной работы по созданию условий для инновационного развития и повышения конкурентоспособности продукции двух стран.

Андрей Кузнецов и Антон Алиханов выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Беларусью и Россией, подчеркнув важность совместных усилий для достижения общих целей в сфере промышленного развития. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и реализовывать намеченные планы в рамках двустороннего сотрудничества, способствуя развитию промышленного потенциала обеих стран.

Антон Алиханов выразил благодарность за плодотворное и конструктивное сотрудничество и отметил значимость проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Беларуси — выставка пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года. -0-

Фото Министерства промышленности.

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