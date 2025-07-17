Производство устройств для сжатия больших объемов газа, его наращивание за счет государственных вложений, не только ослабит влияние иностранных компаний на наш энергетический сектор, а расширит экспорт российского СПГ, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Тем более, что за первые пять месяцев 2025 года поставки этого ресурса из РФ сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 13,2 млн тонн, рассказали аналитики одного из крупнейших в мире международных агентств новостей. Основная причина — санкции против ряда российских СПГ-проектов, которые ввели США, добавили они.