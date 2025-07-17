Минсельхоз: продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%

Ведомство отметило, что за первое полугодие в стране было продано 37,3 млн декалитров вина, при этом россияне все чаще выбирают продукцию отечественного производства. Положительная динамика отмечается как по тихим винам — рост на 9,1%, так и по игристым — на 2,5%.