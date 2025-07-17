Минсельхоз: продажи российского вина в первом полугодии выросли на 6,8%

С января по июнь 2025 года в России выросли розничные продажи отечественного вина на 6,8%, тогда как реализация импортной продукции сократилась на 14,6%. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ со ссылкой на данные ЕГАИС.
Ведомство отметило, что за первое полугодие в стране было продано 37,3 млн декалитров вина, при этом россияне все чаще выбирают продукцию отечественного производства. Положительная динамика отмечается как по тихим винам — рост на 9,1%, так и по игристым — на 2,5%.
Доля российских вин на рынке увеличилась до 62%, тогда как год назад она составляла 58,3%.
В министерстве напомнили, что с 2020 года в России запрещено использовать импортный виноматериал при производстве вина.
«Это означает, что сегодня российское вино производится исключительно из винограда, выращенного в нашей стране. Такой подход позволяет создавать уникальный стиль и вкус, отражающие климат, почвы и традиции винодельческих регионов — от солнечной Кубани до прохладных склонов Крыма и Дона», — подчеркнули в Минсельхозе.
Ранее также стало известно, что Россия будет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай.