Депутат Ананских: экономика Индии первой пострадает при отказе от нефти из России

В Индии допустили, что могут отказаться от закупок российской нефти. Депутат Госдумы Игорь Ананских полагает, что подобное решение, если оно будет принято, не приведет к ощутимым проблема для России.
Депутат отмечает, что активный экономический рост Индии основан именно на дешевых энергоресурсах из России.
— Если их начнут замещать, экономика поплывет, — говорит парламентарий Lenta.ru.
Безусловно, некоторые сложности на первых этапах у России могут быть, но высвободившиеся объемы найдут своего потребителя.
— Два-три месяца будут перестроечными. Но мы живем в режиме постоянных ограничений уже несколько лет и постоянно оказываемся в плюсе, — заключил Ананских.
Главные покупатели нашей нефти — Китай и Индия. На их долю приходится по разным оценкам от 70 до 85 процентов экспорта российской нефти и 15−20 процентов поставок за границу нефтепродуктов, пишет Российская газета.
США рассматривают возможность введения 100% пошлин на российские товары. Это коснется покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России, пишет 360.ru.