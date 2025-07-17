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Депутат Ананских: экономика Индии первой пострадает при отказе от нефти из России

А вот Россия привыкла жить в условиях санкций и это только укрепляет нашу экономику.

Источник: Комсомольская правда

В Индии допустили, что могут отказаться от закупок российской нефти. Депутат Госдумы Игорь Ананских полагает, что подобное решение, если оно будет принято, не приведет к ощутимым проблема для России.

Депутат отмечает, что активный экономический рост Индии основан именно на дешевых энергоресурсах из России.

— Если их начнут замещать, экономика поплывет, — говорит парламентарий Lenta.ru.

Безусловно, некоторые сложности на первых этапах у России могут быть, но высвободившиеся объемы найдут своего потребителя.

— Два-три месяца будут перестроечными. Но мы живем в режиме постоянных ограничений уже несколько лет и постоянно оказываемся в плюсе, — заключил Ананских.

Главные покупатели нашей нефти — Китай и Индия. На их долю приходится по разным оценкам от 70 до 85 процентов экспорта российской нефти и 15−20 процентов поставок за границу нефтепродуктов, пишет Российская газета.

США рассматривают возможность введения 100% пошлин на российские товары. Это коснется покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России, пишет 360.ru.