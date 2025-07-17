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Политолог Крутаков: цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель

По мнению эксперта, убрать Россию с рынка энергоносителей не так просто.

Источник: Комсомольская правда

Политолог-нефтяник Леонид Крутаков заявил, что даже если Индия откажется от российской нефти, то последствий для нашей экономики не будет. Убрать Россию с рынка энергоносителей без последствий невозможно.

Решение министр нефти Индии Хардиа Сингх Пури может иметь серьезные последствия. Санкции, предложенные Белым домом, ударят по мировой экономике. Это может спровоцировать рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

— Россию, которая занимает 25% мирового рынка энергоносителей, просто так не уберешь, — подчеркнул Крутаков в беседе с Постньюс.

Слова Пури он назвал «болтологией» и заверил, что в реальности ни одна страна пока не готова отказаться от российской нефти.

Ранее, в Индии заявили, что готовы отказаться от российской нефти, если США поднимут торговые пошлины для партнеров Москвы на 100%.