Нацбанк увеличил курс доллара и снизил курс евро на 18 июля перед выходными

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 17 июля, курс доллара стал выше, а курс российского рубля и курс евро снизились в пятницу, 18 июля, перед выходными. Заметнее при этом изменен в сторону уменьшения курс европейской валюты.