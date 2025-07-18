Нацбанк увеличил курс доллара и снизил курс евро на 18 июля перед выходными

Национальным банком определены валютные курсы на 18 июля 2025 года, пятницу. В частности, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали ниже перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 18 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9364 белорусского рубля, 1 евро — 3,4035 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7403 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 17 июля, курс доллара стал выше, а курс российского рубля и курс евро снизились в пятницу, 18 июля, перед выходными. Заметнее при этом изменен в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0006 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0063 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0062 белрубля.
Между тем Минсельхозпрод назвал любимый хлеб белорусов.