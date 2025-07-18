Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы

Так, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта занимал около 7 часов 20 минут. Для этого туристам необходимо было долететь из столицы в Сочи — 3 часа 20 минут, а дальше пересесть на теплоход «Комета», что занимает еще 4 часа в пути. При этом один из самых долгих маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал у туристов около 12 часов — 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут на поезде «Ласточка» до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. А время пути на самолете из Москвы в Геленджик составит около 4 часов.