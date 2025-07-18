Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Путь из Москвы в Геленджик после возобновления работы аэропорта займет у туристов почти в два раза меньше времени, чем самый короткий маршрут до курорта через Сочи, подсчитало РИА Новости на основе данных онлайн-расписаний.
Так, самый быстрый способ добраться из Москвы в Геленджик до открытия аэропорта занимал около 7 часов 20 минут. Для этого туристам необходимо было долететь из столицы в Сочи — 3 часа 20 минут, а дальше пересесть на теплоход «Комета», что занимает еще 4 часа в пути. При этом один из самых долгих маршрутов в Геленджик через аэропорт Сочи занимал у туристов около 12 часов — 3 часа 20 минут на самолете из Москвы до Сочи, оттуда еще 7 часов 20 минут на поезде «Ласточка» до Новороссийска и 1 час на автобусе до Геленджика. А время пути на самолете из Москвы в Геленджик составит около 4 часов.
«При выборе билетов на самолет, поезд или автобус для многих туристов большую роль будет играть цена. Но те пассажиры, для которых принципиальнее минимальное время в пути от дома до курорта, разумеется, предпочтут авиатранспорт поезду или автобусу, особенно жители наиболее отдалённых от Геленджика городов», — рассказал РИА Новости вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Аэропорт Геленджика примет первых туристов после трехлетнего перерыва 18 июля. Первый рейс туда выполнит авиакомпания «Аэрофлот», а позже присоединятся авиаперевозчики «Уральские авиалинии» — с рейсами из Москвы с 24 июля и S7 — полетами из Новосибирска с 7 августа, а из Москвы — с 8 августа. Smartavia начнет летать в Геленджик из Санкт-Петербурга с 6 августа.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.