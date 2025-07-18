ЦБ понизит ключевую ставку еще на несколько процентов

Ключевая ставка может понизиться до 18%
Банк России может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18% годовых по итогам заседания 25 июля 2025 года. Об этом сообщили участники финансового рынка, ссылаясь на последние сигналы регулятора и динамику инфляции.
По мнению экспертов, на подобное решение указывает замедление инфляции. В июне сезонный рост цен составил 4%. При этом Банк России ранее отмечал появление позитивных тенденций в экономике, но подчеркивал: для устойчивого смягчения денежно-кредитной политики необходимо подтвердить стабильность этого тренда. «Все еще высокие проинфляционные риски, геополитическая напряженность, а также вероятность новых санкций не дают ЦБ аргументов для более резкого шага в снижении ставки», — передает слова директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко «Известия».
Отмечается, что возможное снижение ставки до 18% способно привести к удешевлению кредитов и поддержать экономическую активность во второй половине года. Однако есть мнение, что регулятор займет осторожную позицию на фоне сохраняющейся неопределенности во внешнеполитической сфере.
В случае поэтапного смягчения денежно-кредитной политики эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки. К концу 2025 года она может опуститься до 14−16%. Параллельно с этим ожидается уменьшение доходности по банковским вкладам к декабрю текущего года.
Ранее эксперты и аналитики прогнозировали возможность снижения ключевой ставки Центробанка до 19% на июльском заседании, отмечая замедление инфляции, стабилизацию валютного рынка и адаптацию экономики к санкционным условиям. Однако регулятор подчеркивал необходимость подтверждения устойчивости этих тенденций и предупреждал о рисках преждевременного смягчения политики. Решение по ставке будет приниматься с учетом сохраняющихся внешнеполитических и инфляционных рисков.