ЦБ понизит ключевую ставку еще на несколько процентов

По мнению экспертов, на подобное решение указывает замедление инфляции. В июне сезонный рост цен составил 4%. При этом Банк России ранее отмечал появление позитивных тенденций в экономике, но подчеркивал: для устойчивого смягчения денежно-кредитной политики необходимо подтвердить стабильность этого тренда. «Все еще высокие проинфляционные риски, геополитическая напряженность, а также вероятность новых санкций не дают ЦБ аргументов для более резкого шага в снижении ставки», — передает слова директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко «Известия».