РИА Новости: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный двухнедельный отпуск

Пенсионеры, продолжающие работать, имеют право на дополнительный отпуск длительностью до двух недель. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
По статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны предоставлять работающим пенсионерам отпуск без сохранения заработной платы на срок до 14 календарных дней в году по их письменному заявлению, пояснила она.
При этом стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для остальных работников, составляет не менее 28 дней.
Продолжительность отпуска может меняться в зависимости от региона, специфики работы и наличия социальных льгот, отметила эксперт.
Также сообщалось, что с 1 августа 8 миллионов пенсионеров ждет повышение выплат.