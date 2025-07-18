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РИА Новости: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный двухнедельный отпуск

Пенсионеры, продолжающие работать, имеют право на дополнительный отпуск длительностью до двух недель.

Пенсионеры, продолжающие работать, имеют право на дополнительный отпуск длительностью до двух недель. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

По статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны предоставлять работающим пенсионерам отпуск без сохранения заработной платы на срок до 14 календарных дней в году по их письменному заявлению, пояснила она.

При этом стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для остальных работников, составляет не менее 28 дней.

Продолжительность отпуска может меняться в зависимости от региона, специфики работы и наличия социальных льгот, отметила эксперт.

Также сообщалось, что с 1 августа 8 миллионов пенсионеров ждет повышение выплат.