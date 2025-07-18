В России аннулируют сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями

В рамках поручения необходимо обеспечить возможность прекращения действия таких сертификатов, признания их недействительными, а также приостановки оборота и изъятия соответствующих товаров с рынка. Кроме того, Путин подчеркнул важность усиления контроля за соблюдением обязательных требований технических регламентов.