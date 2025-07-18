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В России аннулируют сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить механизм аннулирования сертификатов на товары, выданных с нарушениями в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внедрить механизм аннулирования сертификатов на товары, выданных с нарушениями в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках поручения необходимо обеспечить возможность прекращения действия таких сертификатов, признания их недействительными, а также приостановки оборота и изъятия соответствующих товаров с рынка. Кроме того, Путин подчеркнул важность усиления контроля за соблюдением обязательных требований технических регламентов.

Ранее сообщалось, что российский рынок станков зависит от Китая на 80%.