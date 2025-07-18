Супер-льготы для супер-ТОР: озвучено, каким будет новый режим на ДВ

Закон о создании в ДФО нового формата территорий опережающего развития — международных ТОР (МТОР) — обсудили депутаты Госдумы. Сразу два чтения закона состоялись в парламенте.
Речь идет о так называемых «Супер-Тор», появление вторых анонсировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Ожидаются масштабные совместные с партнерами из дружественных стран проекты по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
Как сообщается по итогам чтений, уже есть критерии для возможных участников таких режимов. Так, МТОР создается по решению Правительства РФ или на основе международного договора.
Вступить могут новые юрлица с инвестициями от 500 млн рублей. Продукция должна иметь высокую НДС, а также получись одобрение специальной комиссии правительства.
Напомним, что в качестве пилотных проектов рассматриваются площадка «Западная» в ТОР «Приморье» (бывшая «Надеждинская»), «Ровное» в Амурской области, «Нижнеленинское» в ЕАО и территория острова Большого Уссурийского в Хабаровском крае.