В Хабаровске охранницу не допускали к работе и уволили за прогул без выплат

Как рассказала истица, с 2022 года она работала дистанционно, фактически выполняла административные задачи, так как не имела допуска к охранной деятельности. Осенью 2023 года работодатель перестал выходить на связь и платить зарплату. Позже выяснилось, что её без уведомления отправили в вынужденный отпуск, а в феврале 2024 года — уволили за прогул. Женщина узнала об этом лишь в октябре через портал госуслуг.