В Хабаровске охранницу не допускали к работе и уволили за прогул без выплат

В Хабаровске охранница выиграла суд у бывшего работодателя после того, как её уволили за прогул. Женщина восстановилась на работе, получила компенсации, а её увольнение признали незаконным, сообщает объединённая пресс-служба судов Хабаровского края.
Как рассказала истица, с 2022 года она работала дистанционно, фактически выполняла административные задачи, так как не имела допуска к охранной деятельности. Осенью 2023 года работодатель перестал выходить на связь и платить зарплату. Позже выяснилось, что её без уведомления отправили в вынужденный отпуск, а в феврале 2024 года — уволили за прогул. Женщина узнала об этом лишь в октябре через портал госуслуг.
Суд согласился, что процедура увольнения была нарушена. Работодатель не предъявил доказательств прогула, не ознакомил сотрудницу с приказом, не потребовал объяснений и не выплатил положенные деньги. Также не было учтено, что женщина находилась на дистанционке и не знала о необходимости выхода на работу.
Суд восстановил хабаровчанку в прежней должности и обязал компанию выплатить почти 288 тысяч рублей за вынужденный прогул и 50 тысяч рублей за моральный вред. Также суд потребовал убрать запись об увольнении из трудовой книжки.
Апелляция работодателя не помогла — вышестоящая инстанция признала решение законным.