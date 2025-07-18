Задолженность Telegram по штрафам в России превысила 23 млн рублей

По данным судебных материалов, Telegram Messenger Inc. накопил задолженность на сумму почти 23,5 млн рублей по штрафам, назначенным российскими судами за различные административные нарушения.
В отношении компании с января 2023 года по июль 2025 года было возбуждено 12 исполнительных производств, поступивших из Таганского судебного участка Москвы. Среди них — штраф в размере 4 млн рублей по статье, касающейся отказа удалить недостоверную информацию о действиях российских военных в ходе специальной военной операции, что было предписано Роскомнадзором.
Также в списке значатся три штрафа по 50 тысяч рублей каждый за нарушение норм законодательства РФ в сфере обработки персональных данных.
По последним сведениям, три из исполнительных производств, на общую сумму 15 млн рублей, были прекращены. Основанием стало отсутствие возможности взыскания: не удалось установить местоположение должника, его имущества, а также получить данные о наличии денежных средств на счетах или вкладах в банках.
Между тем стало известно, что мессенджер Telegram приступил к процедуре открытия представительства в России.