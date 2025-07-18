Задолженность Telegram по штрафам в России превысила 23 млн рублей

В отношении компании с января 2023 года по июль 2025 года было возбуждено 12 исполнительных производств, поступивших из Таганского судебного участка Москвы. Среди них — штраф в размере 4 млн рублей по статье, касающейся отказа удалить недостоверную информацию о действиях российских военных в ходе специальной военной операции, что было предписано Роскомнадзором.