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В Красноярском крае сеть магазинов «Кари» оштрафовали за многочисленные нарушения

Специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку сети магазинов «Кари» в Красноярске и городах края.

Источник: РИА "Новости"

В результате были выявлены многочисленные нарушения требований технических регламентов.

Так, в красноярском магазине на улице Академика Вавилова в торговом зале находились тестеры туалетной воды, губной помады, жидких теней для век и прочей парфюмерно-косметической продукции без информации о наименовании изготовителя и товарном знаке, сроке годности, номере партии или специального идентификационного кода.

Кроме того, там же в продаже обнаружили маски для лица с истёкшими сроками годности.

В ачинском «Кари» продавали игрушки без полной маркировки на этикетке, а также наборы витражей с алмазной мозаикой и красками с истёкшими сроками годности.

А в Шарыпово в магазине этой сети проверяющие обнаружили в продаже мужские тапочки и кроссовки с ненадлежащей маркировкой, а также выпрямители для волос с неполной информацией в эксплуатационных документах.

По выявленным нарушениям ООО «Кари» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Он уже оплачен, сообщили в Роспотребнадзоре.