В Красноярском крае сеть магазинов «Кари» оштрафовали за многочисленные нарушения

В результате были выявлены многочисленные нарушения требований технических регламентов.
Так, в красноярском магазине на улице Академика Вавилова в торговом зале находились тестеры туалетной воды, губной помады, жидких теней для век и прочей парфюмерно-косметической продукции без информации о наименовании изготовителя и товарном знаке, сроке годности, номере партии или специального идентификационного кода.
Кроме того, там же в продаже обнаружили маски для лица с истёкшими сроками годности.
В ачинском «Кари» продавали игрушки без полной маркировки на этикетке, а также наборы витражей с алмазной мозаикой и красками с истёкшими сроками годности.
А в Шарыпово в магазине этой сети проверяющие обнаружили в продаже мужские тапочки и кроссовки с ненадлежащей маркировкой, а также выпрямители для волос с неполной информацией в эксплуатационных документах.
По выявленным нарушениям ООО «Кари» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Он уже оплачен, сообщили в Роспотребнадзоре.