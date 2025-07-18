Инженерную школу для подготовки кадров в авиаотрасли планируют создать в Иркутске

В Иркутске госкорпорация «Ростех» и правительство Приангарья хотят создать передовую инженерную школу для подготовки кадров в авиаотрасли. Данную инициативу глава региона Игорь Кобзев обсудил на встрече с руководителем службы по региональной политике «Ростеха» Дмитрием Азаровым, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой пресс-службу правительства Иркутской области.
Передовую инженерную школу «Ростех-Байкал» планируют создать для подготовки квалифицированных кадров и научно-технологического сопровождения авиационной отрасли региона. Правительством региона совместно с ИРНИТУ и госкорпорацией «Ростех» была сформирована концепция проекта. Сейчас ожидают решения Минобрнауки РФ о проведении конкурсного отбора передовых инженерных школ.
Игорь Кобзев отметил, что уделяется большое внимание созданию комфортных условий для работников завода и членов их семей.
«Это вопросы обеспечения жильем, местами в детских садах и школах, вопросы благоустройства общественных территорий, парковок, обновления автобусного парка и многое другое», — уточнил глава Приангарья.
Как отмечают в правительстве, главная задача совместной работы с госкорпорацией — комплексное содействие реализации инвестиционного проекта по выпуску среднемагистрального самолета МС-21.
«Завод с успехом справляется с теми задачами, которые сегодня перед ним стоят. Знаю, что предпринимаете усилия в том числе по обеспечению предприятия кадрами. Конечно, совместная работа по подготовке кадров очень важна, “Ростех” прорабатывает необходимые условия для создания передовой инженерной школы здесь, в регионе», — сообщил Дмитрий Азаров.
Ранее ИА писало, что самолет МС-21 должен быть готов к серийному выпуску не позднее конца 2026 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию российской авиационной промышленности.