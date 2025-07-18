Инженерную школу для подготовки кадров в авиаотрасли планируют создать в Иркутске

«Завод с успехом справляется с теми задачами, которые сегодня перед ним стоят. Знаю, что предпринимаете усилия в том числе по обеспечению предприятия кадрами. Конечно, совместная работа по подготовке кадров очень важна, “Ростех” прорабатывает необходимые условия для создания передовой инженерной школы здесь, в регионе», — сообщил Дмитрий Азаров.