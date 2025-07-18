Россияне смогут дешевле приобрести новый автомобиль

Ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6%
В июне 2025 года средняя процентная ставка по автокредитам на покупку новых автомобилей в России опустилась до 13,6% годовых, достигнув самого низкого уровня с 2023 года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За первое полугодие средняя ставка по автокредитам упала на семь процентных пунктов.
«Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6% годовых — минимум с 2023 года. С начала года ставки снизились на семь п.п.» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ОКБ.
В бюро объяснили, что снижение ставок связано с активной государственной поддержкой и программами субсидирования автозаводов. Для автомобилей с пробегом ставка по кредиту составила 28,2%, снизившись за месяц на 0,5 процентного пункта.
На фоне снижения ставок заметно вырос и сам рынок автокредитования: с начала года количество выданных кредитов увеличилось на 41%, а их совокупный объем — на 46%. В июне доля новых автомобилей в общем объеме автокредитов достигла 71,5% (максимальное значение с февраля 2022 года), а по количеству — 69% (рекорд с ноября 2020 года).
Согласно данным Минпромторга, за первые шесть месяцев 2025 года по льготным программам куплено 51,7 тысячи новых автомобилей — это около 16% от всех автокредитов. Ставки по таким программам могут снижаться до 0,01% годовых.
Ранее в России выявили схему, в рамках которой автосалоны принудительно обязывают покупателей приобретать дополнительные платные услуги, не представляющие реальной ценности. Речь идет о реализации так называемых «карт помощи на дорогах», оформление которых осуществляется через фирмы-однодневки, пишет «Национальная служба новостей». Впоследствии такие компании массово объявляют себя банкротами, в результате чего клиенты лишаются обещанных скидок и не имеют возможности вернуть потраченные средства.