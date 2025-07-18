Россияне смогут дешевле приобрести новый автомобиль

На фоне снижения ставок заметно вырос и сам рынок автокредитования: с начала года количество выданных кредитов увеличилось на 41%, а их совокупный объем — на 46%. В июне доля новых автомобилей в общем объеме автокредитов достигла 71,5% (максимальное значение с февраля 2022 года), а по количеству — 69% (рекорд с ноября 2020 года).