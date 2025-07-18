В Красноярском крае направят 2,2 млрд на жильё для сирот

Эти средства позволят как минимум 637 воспитанникам детских домов стать собственниками квартир, которые они смогут выбрать самостоятельно.
Одна из участниц программы, Евгения Обухова, рассказала, что благодаря сертификату смогла купить однокомнатную квартиру в Октябрьском районе Красноярска. Она отметила, что получила сертификат в феврале, а уже в мае переехала в новое жилье. Хотя ей пришлось добавить некоторую сумму из собственных средств, теперь у нее именно такая квартира, о которой она мечтала, причем в удобном расположении — недалеко от места работы. Особенно Евгению порадовало, что в квартире не потребовалось делать ремонт, а лишь установить кондиционер. Она выразила благодарность за такую эффективную меру государственной поддержки.
Согласно условиям программы, право на получение социальной выплаты в размере 3 миллионов 399 тысяч рублей имеют сироты, достигшие 21-летнего возраста. Эти средства можно направить на покупку жилья в пределах края как у частных лиц, так и у организаций. При этом разрешается дополнять сумму сертификата собственными накоплениями, кредитными средствами или материнским капиталом, что значительно расширяет возможности выбора подходящего жилья.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае началась выдача жилищных сертификатов для детей-сирот. Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства, уточнили в ведомстве.