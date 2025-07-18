Пермский край отправил 14, 3 тыс. тонн томатов в регионы

В 2025 году из края было вывезено 14,33 тысяч тонн помидоров в Новосибирскую, Свердловскую области, Красноярский край, Республики Удмуртия, Чувашия, Башкирия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Это в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было отгружено 5 тысяч тонн.