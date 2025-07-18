Пермский край отправил 14, 3 тыс. тонн томатов в регионы

Количество томатов, отправленных из Прикамья в регионы России, с начала года составляет 14,3 тысяч тонн, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В 2025 году из края было вывезено 14,33 тысяч тонн помидоров в Новосибирскую, Свердловскую области, Красноярский край, Республики Удмуртия, Чувашия, Башкирия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Это в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было отгружено 5 тысяч тонн.
11 июля инстанция проконтролировала отправку 8 тонн томатов в Свердловскую область. Вся партия прошла лабораторные испытания, которые не выявили вредных карантинных организмов.
«Оформлено 910 карантинных сертификатов, дающих право на вывоз за пределы края», — отметили в пресс-службе.
Напомним, с начала 2025 года экспорт мороженого из Прикамья в Беларусь вырос в 2,76 раза.