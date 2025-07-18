Под Челябинском построят мусоросортировочный комплекс за 207 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО «Центр коммунального сервиса», объявил соответствующий аукцион.
«Выполнение комплекса работ по строительству объекта: “Мусоросортировочный комплекс”. Челябинская область, городской округ Южноуральский, поселок Летягино, территория автодорога Южноуральск — Магнитогорск, километр 15-й, земельные участки с кадастровыми номерами 74:37:0000000:1122 и 74:37:0302001:249», — говорится в документации.
Начальная стоимость контракта — 206 млн 683,5 тыс. рублей.
Комплекс будет перерабатывать не менее 50 тыс. тонн отходов в год, срок его эксплуатации составит 25 лет. Заявки на участие в тендере принимаются до 4 августа. Работы должны быть завершены до 31 декабря.
Объект будет состоять из административно-бытового корпуса, площадки мусоросортировочного комплекса с навесом, склада ВМР. Предусмотрена организация подъездных путей.