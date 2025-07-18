Российским водителям развеяли главные мифы о вождении

Неправильное торможение может привести к потере управление, заявила гонщица.
Неправильные представления о торможении, использовании света и дистанции на дороге создают серьезные риски для водителей. Об этом сообщила гонщица программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Виктория Блохина.
«Один из самых вредных мифов — тормозить до упора всегда безопаснее. В экстренной ситуации это приводит к потере управления, особенно без АБС», — пояснила Блохина в интервью RT. Она отметила, что резкое торможение на скользкой дороге или без антиблокировочной системы часто становится причиной заносов и столкновений.
Есть распространенный миф, касающийся использования аварийных сигналов вместо фар в условиях тумана или дождя. Эксперт отмечает, что мигающие огни могут сбить с толку других водителей, из-за чего неясно, стоит ли машина или движется. Она подчеркивает, что использование ближнего света обязательно даже днем в плохую погоду, поскольку габариты автомобиля становятся почти незаметными. Фары помогают создать четкий контур машины, что снижает риск дорожно-транспортных происшествий.
Блохина также раскритиковала миф о «правиле трех секунд» для дистанции. «На мокром асфальте, при высокой скорости или с загруженной машиной трех секунд мало. На трассе при 120 км/ч нужно больше, особенно за высокими машинами, где обзор ограничен», — отметила она. Среди других заблуждений — вера в то, что полный привод спасает от заносов, и привычка резко маневрировать на трассе.
Гонщица предупреждает, что полный привод не отменяет физические законы, и резкие маневры в попытке «наказать» медленных водителей могут привести к лобовому столкновению. Поэтому важно соблюдать осторожность на дороге и помнить о безопасности как своей, так и остальных участников движения.