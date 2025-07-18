Российским водителям развеяли главные мифы о вождении

Блохина также раскритиковала миф о «правиле трех секунд» для дистанции. «На мокром асфальте, при высокой скорости или с загруженной машиной трех секунд мало. На трассе при 120 км/ч нужно больше, особенно за высокими машинами, где обзор ограничен», — отметила она. Среди других заблуждений — вера в то, что полный привод спасает от заносов, и привычка резко маневрировать на трассе.