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Россия в пять раз нарастила поставки легковых автомобилей в Казахстан

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. В мае 2025 года Россия в пять раз увеличила поставки легковых авто в Казахстан, сообщают РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Россия пока занимает сравнительно скромную долю на рынке импортных авто в Казахстане: по итогам мая 2025-го она составила 2,25%, однако это все же несколько выше 2024 года — тогда на Россию приходилось 0,5% такого импорта.

Традиционно самыми заметными поставщиками транспортных средств этой категории в республику стали:

  • Китай — 57%;
  • Япония — 21%;
  • США — 9%.

Причем Казахстан все активнее пересаживается с японских авто на китайские. Так, Китай по сравнению с прошлым годом заметно упрочил свое положение — в мае 2024 года его доля не превышала треть в общем импорте Казахстаном легковых авто.

Таким образом, за год показатель вырос почти вдвое. А доля Японии просела в те же самые два раза.