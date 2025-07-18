Россия в пять раз нарастила поставки легковых автомобилей в Казахстан

Россия пока занимает сравнительно скромную долю на рынке импортных авто в Казахстане: по итогам мая 2025-го она составила 2,25%, однако это все же несколько выше 2024 года — тогда на Россию приходилось 0,5% такого импорта.
Традиционно самыми заметными поставщиками транспортных средств этой категории в республику стали:
- Китай — 57%;
- Япония — 21%;
- США — 9%.
Причем Казахстан все активнее пересаживается с японских авто на китайские. Так, Китай по сравнению с прошлым годом заметно упрочил свое положение — в мае 2024 года его доля не превышала треть в общем импорте Казахстаном легковых авто.
Таким образом, за год показатель вырос почти вдвое. А доля Японии просела в те же самые два раза.