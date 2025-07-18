Раскрыто, какую инфляцию ожидают россияне в ближайшем будущем

В июне 2025 года ожидаемая гражданами инфляция впервые за два месяца продемонстрировала понижение. Тогда россияне аналогично оценивали годовой инфляционный горизонт в 13%, в мае показатель составлял 13,4%, в апреле — 13,1%. Наименьшее значение инфляционных ожиданий с начала года было зафиксировано в марте — 12,9%.