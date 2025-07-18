Раскрыто, какую инфляцию ожидают россияне в ближайшем будущем

Инфляционные ожидания жителей России в июле 2025 года остались неизменными, зафиксировавшись на отметке 13%. Таковы результаты исследования, выполненного по заказу Банка России в период со 2 по 11 июля 2025 года.
В июне 2025 года ожидаемая гражданами инфляция впервые за два месяца продемонстрировала понижение. Тогда россияне аналогично оценивали годовой инфляционный горизонт в 13%, в мае показатель составлял 13,4%, в апреле — 13,1%. Наименьшее значение инфляционных ожиданий с начала года было зафиксировано в марте — 12,9%.
Одновременно оценка населением текущей годовой инфляции в июле сократилась сразу на 0,7 процентных пункта, достигнув 15%.
Согласно данным опроса, прогнозы по инфляции на годовой перспективе у респондентов, имеющих сбережения, возросли до 11,9% против 11,6% в июне. У участников без накоплений ожидания немного снизились — с 14,3% до 14,2%.
Восприятие уже наблюдаемой инфляции у респондентов без сбережений в июле резко уменьшилось, составив 16% (против 17% в июне). Оценка граждан со сбережениями незначительно снизилась до 13,9% после 14% месяцем ранее.
Напоминаем, что на заседании 6 июня 2025 года совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Предыдущее снижение ключевой ставки произошло 16 сентября 2022 года. Тогда ЦБ уменьшил ее на 50 базисных пунктов — до 7,5%.
Регулятор аргументировал свое решение тем, что текущее инфляционное давление, включая устойчивое, продолжает ослабевать. Внутренний спрос по-прежнему превышает возможности наращивания предложения товаров и услуг, а российская экономика постепенно выходит на траекторию сбалансированного роста.
Читайте также: В России спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки.