Объем торговли между Азербайджаном и Россией в 2025 году увеличился

Объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Российской Федерацией в январе-июне 2025 года достиг 2,52 миллиарда долларов США. Этот показатель на 16,2% превысил результат аналогичного периода 2024 года, о чем информирует Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.