Объем торговли между Азербайджаном и Россией в 2025 году увеличился

Объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Российской Федерацией в январе-июне 2025 года достиг 2,52 миллиарда долларов США. Этот показатель на 16,2% превысил результат аналогичного периода 2024 года, о чем информирует Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.
Согласно данным ведомства, на торговые операции с РФ пришлось 10,33% всего внешнеторгового оборота страны. Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана, уступая Италии и Турции.
За указанный период экспорт азербайджанской продукции в РФ составил 590,535 миллиона долларов (увеличение на 6,1%). В общей структуре азербайджанского экспорта поставки в Россию составили 4,6%. РФ занимает третью позицию среди стран-импортеров азербайджанских товаров (по итогам первого полугодия 2024 года она была пятой).
При этом Россия остается крупнейшим покупателем азербайджанской продукции, не связанной с нефтью. Поставки таких товаров в РФ за полгода превысили 586 миллионов долларов (прирост 8,2%), что соответствует 33,4% от общего объема ненефтяного экспорта.
В первом полугодии Азербайджан импортировал из России товаров на сумму 1,93 миллиарда долларов (увеличение на 19,7%). В общем объеме азербайджанского импорта доля российских поставок составила 16,75%. РФ занимает второе место среди стран-поставщиков, уступая только Китаю.
Таким образом, согласно информации ГТК, дефицит торгового баланса Азербайджана во взаимной торговле с РФ за первое полугодие 2025 года сложился в размере 1,339 миллиарда долларов.
Как сообщалось ранее, по итогам 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Россией достиг 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1% выше показателя 2023 года.
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