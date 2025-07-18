Сколько стоят основные продукты питания в Казахстане

Мясо кур, а точнее куриные окорочка, на 15 июля стоили в среднем по 1 429 тенге за килограмм — это на 7,8% дороже, чем было год назад. Лопаточно-грудная часть говядины подорожала на 17,1%, до 2 985 тенге за килограмм, а стоимость сливочного масла за год выросла на 12% — до 4 665 тенге за килограмм.