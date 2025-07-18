Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 июля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 533,25 тенге, продажа 535,58 тенге;
евро: покупка 610,51 тенге, продажа 620,69 тенге;
рубль торгуется в диапазоне 6,69 — 6,80 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 529,84 тенге, продают по 536,80 тенге;
евро: покупка 612,78 тенге, продажа 622,76 тенге;
рубль: покупка 6,70 тенге, продажа 6,85 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 532,20 тенге, продают по 535,24 тенге;
евро: покупка 609,63 тенге, продажа 615,08 тенге;
рубль: покупка 6,70 тенге, продажа 6,77 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 532,74 тенге, 1 евро 617,23 тенге, 1 рубль 6,77 тенге.