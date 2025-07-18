Госучреждения Беларуси будут закупать только белорусское белье с 1 августа. Это следует из постановления Совета министров № 385 от 16 июля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что государственные организации должны закупать постельное белье, которое изготовлено из льняных или хлопчатобумажных тканей белорусского происхождения. Кроме того, был ограничен уровень рентабельности указанных тканей, который должен составлять не более 10%.
Уточняется и про госзакупки постельного белья у организаций, не являющихся производителями. Сказано, что у них постельное белье должны будут приобретать по цене, которая не выше цены производителя. Постановление будет действовать до 31 июля 2027 года.
Кроме того, в документе указаны государственные организации и учреждения, на которые распространяется действие новых норм.