Министр Сингх Пури: Индия сумеет заменить нефть из РФ в случае санкций США

В случае введения Соединенными Штатами дополнительных санкций в отношении российских энергоресурсов, Индия уверена в возможности удовлетворения своего спроса на нефть за счет альтернативных поставщиков. Об этом заявил глава индийского министерства нефти Сингх Пури.
Он подчеркнул, что дефицита нефти не предвидится. На ситуацию не влияют и санкции в отношении Венесуэлы и Ирана. По его словам, несколько государств, включая Канаду и Бразилию, наращивают объемы производства.
«Если что-то случится, мы с этим разберемся. Когда одна дверь закрывается, открывается другая», — заверил Пури.
Министр также упомянул об угрозах американского лидера Дональда Трампа о вторичных санкций против России, но предположил, что подобные заявления могут быть частью переговорного процесса для урегулирования конфликта на Украине.
Он акцентировал внимание на значимости российско-индийского сотрудничества для поддержания стабильности на мировом рынке, добавив, что импорт нефти из РФ способствовал стабилизации цен на топливо.
Напомним, сейчас Россия является основным поставщиком нефти для Индии.
Ранее стало известно, что Япония впервые с февраля 2023 года закупила у России партию нефти.