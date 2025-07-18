Число признанных банкротами петербуржцев увеличилось за год в 1,5 раза

Количество процедур внесудебных банкротств возросло на 20%, преодолев отметку в 270 дел. В таких случаях размер долга россиянина составляет менее миллиона рублей, гражданин может подать заявку через МФЦ. По словам экспертов, свидетельства ухудшения платежеспособности населения наблюдались еще пять лет назад. Тогда был установлен мораторий на банкротство. В 2024 году граждане набрали кредитов ввиду роста ставок и ужесточения позиции ЦБ РФ, но не многие из них не проанализировали свои возможности по обслуживанию займов.