Сенатор Епифанова: ЦБ снизит ключевую ставку до 18−19% на заседании 25 июля

«Есть определенная доля вероятности, что 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку до 18−19% годовых. Это связано с тем, что инфляция замедляется, а люди и бизнес стали брать меньше кредитов. Однако есть факторы, которые мешают снижать ключевую ставку слишком резко — например, рост цен на услуги и давление на рубль», — заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.