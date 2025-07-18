Сальдо рассказал о засухе в Херсонской области

Сальдо уточнил, что ущерб от знойной погоды уже превысил 200 млн рублей. Для херсонского агросектора это не очень большая цифра, однако угроза потери урожая сохраняется. По словам губернатора, часть культур уже не восстановится, а другие — дадут меньший урожай.