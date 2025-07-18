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Сальдо рассказал о засухе в Херсонской области

В Херсонской области засуха в этом летнем сезоне стала серьезной, но не критичной для аграрного сектора.

В Херсонской области засуха в этом летнем сезоне стала серьезной, но не критичной для аграрного сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

«Засуха стала серьезным, хотя и некритичным ударом для наших аграриев. Повреждено больше 16 тысяч гектаров сельхозугодий», — рассказал глава области.

Сальдо уточнил, что ущерб от знойной погоды уже превысил 200 млн рублей. Для херсонского агросектора это не очень большая цифра, однако угроза потери урожая сохраняется. По словам губернатора, часть культур уже не восстановится, а другие — дадут меньший урожай.

Отметим, что ранее в Херсонской области из-за засухи вводили режим чрезвычайной ситуации. Он действовал в девяти муниципалитетах. В июле режим ЧС отменили, так как в регионе прошли дожди, которые спасли посевы.

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