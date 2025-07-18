Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще покупать авто в Южной Корее

Кроме того, Осипов обратил внимание на то, что россиянам импонирует специфика южнокорейских законов, гарантирующая прозрачную историю машины. Эксперт уточнил, что в этой стране введено уголовно наказание за сокрытие факта дорожно-транспортного происшествия, а также там уголовно наказуемо скручивание пробега.