Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще покупать авто в Южной Корее

В минувшем июне импорт автомобилей из Южной Кореи в РФ вырос почти в два раза. Автомобильный эксперт Андрей Осипов в беседе с 360.ru рассказал, чем это обусловлено.
Как заметил собеседник телеканала, эта страна привлекательна для российских автомобилистов по целому ряду причин. В их числе эксперт выделил, в частности, богатый ассортимент и относительно стабильный курс воны.
К тому же, по словам специалиста, имеется возможность покупать транспортные средства оттуда напрямую через оставшиеся в нашей стране отделения южнокорейского банка, что позволяет минимизировать риски.
Кроме того, Осипов обратил внимание на то, что россиянам импонирует специфика южнокорейских законов, гарантирующая прозрачную историю машины. Эксперт уточнил, что в этой стране введено уголовно наказание за сокрытие факта дорожно-транспортного происшествия, а также там уголовно наказуемо скручивание пробега.
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