Эксперт Джиоев: к концу года рост ВВП РФ может достичь 2,5%

«Часть компаний выйдет из периода высоких ставок с большим запасом финансовых ресурсов, другие — с “дырами” в балансе, что будет стимулировать высокую активность на рынке слияний и поглощений и перетоку производственных ресурсов между компаниями, то есть росту производительности труда», — пояснил аналитик.