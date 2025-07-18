Эксперт Джиоев: к концу года рост ВВП РФ может достичь 2,5%

Рост ВВП России к концу года с учетом ряда факторов может достичь 2,5%. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил аналитик Александр Джиоев.
Он отметил, что ЦБ РФ не препятствует укреплению рубля, а правительство пока не пересматривало нормативы продажи выручки.
По словам эксперта, в случае быстрого снижения регулятором ключевой ставки второе полугодие может стать для экономики РФ более позитивным.
«Часть компаний выйдет из периода высоких ставок с большим запасом финансовых ресурсов, другие — с “дырами” в балансе, что будет стимулировать высокую активность на рынке слияний и поглощений и перетоку производственных ресурсов между компаниями, то есть росту производительности труда», — пояснил аналитик.
Дополнительным фактором поддержки экономики РФ, пусть и в долгосрочной перспективе, Джиоев назвал интеграцию новых регионов. Из-за эффекта низкой базы это заметно усилит рост ВВП. Новые регионы будут в какой-то степени источником пополнения рабочей силы. Эксперт напомнил, что дефицит рабочей силы является одним из факторов, сдерживающих рост российской экономики.
Эксперты считают, что Банк России на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, пишут «Известия». Такого развития событий ожидают 11 из 15 опрошенных газетой аналитиков. В пользу снижения ставки говорят замедление инфляции и роста цен. Часть экспертов считает, что регулятор на предстоящем заседании снизит ключевую ставку только на 1 п.п. из-за высоких проинфляционных рисков, геополитической напряженности и вероятности введения против России новых санкций.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что темпы роста ВВП России за последние два года превысили 4%.