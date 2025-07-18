Два маслоэкстракционных завода на Кубани возобновили работу после простоя

Оба завода входят в состав ООО «Кубанские масла», контролируемого ГК «ЭФКО». Завод в Кропоткине приобретли в 2021 году после банкротства компании «ЮНК-Агропродукт», а в прошлом году завершилась его модернизация стоимостью 2,5 миллиарда рублей.