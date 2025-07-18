Два маслоэкстракционных завода на Кубани возобновили работу после простоя

Компания «Эфко» возобновила работу двух маслоэкстракционных заводов, расположенных в Краснодарском крае — в городе Кропоткин и станице Тбилисская. Предприятия были остановлены в марте 2025 года из-за неблагоприятной ситуации на рынке.
Текущая мощность переработки подсолнечника на заводе в Кропоткине составляет 1700 тонн в сутки, а на заводе в Тбилисской — 1500 тонн. Завод в Тбилисской также может перерабатывать рапс.
Представители компании объяснили приостановку работы высокой волатильностью рынка и его зависимостью от внешних факторов, что затрудняло внешнюю торговлю, на которую ориентированы предприятия. В компании подчеркнули, что продажа активов не планируется, сообщают «Bедомости Юг».
Оба завода входят в состав ООО «Кубанские масла», контролируемого ГК «ЭФКО». Завод в Кропоткине приобретли в 2021 году после банкротства компании «ЮНК-Агропродукт», а в прошлом году завершилась его модернизация стоимостью 2,5 миллиарда рублей.
«Эфко» является крупным производителем пищевых ингредиентов, маргаринов, майонеза, растительного масла и другой продукции. По итогам 2024 года компания заняла второе место в рейтинге крупнейших компаний российской пищевой отрасли Infoline с выручкой 344 миллиарда рублей.