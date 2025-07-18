В Сеуле рассказали, сохранит ли Южная Корея поставки своих продуктов в Россию

К слову, по данным Статуправления Южной Кореи, импорт мороженого из этой страны в Россию в июне 2025 года достиг рекордного уровня — как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В итоге РФ в июне заняла четвертое место среди главным покупателей южнокорейского мороженого.