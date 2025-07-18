В Сеуле рассказали, сохранит ли Южная Корея поставки своих продуктов в Россию

Южнокорейские производители продолжат экспортировать свои продукты на российский рынок. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал заместитель министра продовольствия, сельского, лестного и рыбного хозяйства Южной Кореи Кан Хён Сок.
«Мы будем оказывать активную поддержку — от разработки трендовых продуктов до участия в выставках — чтобы потребители по всей России могли наслаждаться качественным корейским мороженым и другими продуктами K-Food», — заявил южнокорейский чиновник.
К слову, по данным Статуправления Южной Кореи, импорт мороженого из этой страны в Россию в июне 2025 года достиг рекордного уровня — как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В итоге РФ в июне заняла четвертое место среди главным покупателей южнокорейского мороженого.
В целом за первое полугодие из Южной Кореи в РФ было ввезено мороженого почти на 4 млн долларов (+21%). Также Россия значительно увеличила закупки у Южной Кореи сладких напитков, нарастив их импорт до максимума за два года.
Добавим, что запущенная Сеулом инициатива K-Food+ направлена на увеличение экспорта и расширение рынков сбыта южнокорейских товаров. Причем она распространяется как на продовольствие, так и сельскохозяйственные товары.
Ранее эксперт объяснил, почему россияне стали чаще покупать автомобили в Южной Корее.