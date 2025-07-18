В России предложили заморозить цены на базовые продукты: зачем это нужно

Эксперты рекомендуют установить ценовые ограничения на три-четыре месяца. Реализовать эту меру предлагается через долгосрочные соглашения между производителями и крупными потребителями, в их числе и госструктуры. Властям при этом отводится роль посредника, содействующего заключению таких договоренностей.