В России предложили заморозить цены на базовые продукты: зачем это нужно

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили временно зафиксировать цены на социально значимые товары. Согласно докладу организации, с которым ознакомились «Известия», речь идет о мясе, яйцах, молоке и других продуктах первой необходимости.
Эксперты рекомендуют установить ценовые ограничения на три-четыре месяца. Реализовать эту меру предлагается через долгосрочные соглашения между производителями и крупными потребителями, в их числе и госструктуры. Властям при этом отводится роль посредника, содействующего заключению таких договоренностей.
Аналитик Владимир Чернов подчеркивает, что для эффективности механизма в соглашениях необходимо прописать четкие условия и меры ответственности сторон. Особое внимание следует уделить компенсационным механизмам для производителей на случай падения их прибыли.
По данным Минэкономразвития, инфляция на середину июля составила 9,3%. Как отмечает старший научный сотрудник РАНХиГС Владимир Еремкин, предложенные меры могут смягчить ценовые скачки по отдельным товарным группам, но для устойчивого снижения инфляции потребуется ужесточение денежно-кредитной политики и контроль бюджетных расходов.
Как KP.RU писал ранее, в июле заметно начали снижаться цены на яйца в магазинах вслед за отпускными ценами производителей. При этом сетевая розница оказывает незначительное влияние на формирование стоимости.