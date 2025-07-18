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«Взлетят по миру»: СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России

Санкции американского президента Дональда Трампа, как пишет CNN, в рамках его ультиматума Москве приведут к резкому скачку мировых цен на нефть.

Санкции американского президента Дональда Трампа, как пишет CNN, в рамках его ультиматума Москве приведут к резкому скачку мировых цен на нефть.

В материале делается прогноз: «Цены на нефть взлетят по всему миру». Причина взлета — «если свыше семи миллионов российских баррелей экспорта в день вдруг пропадут».

Экономический план Белого дома, как предупредили обозреватели, повлияет не только на нефтяной рынок Азии, но и сильно ударит по всему остальному миру.

Трамп поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий хозяин Белого дома пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт товаров из РФ вместе со вторичными пошлинами в отношении государств, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

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