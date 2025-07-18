«Взлетят по миру»: СМИ забили тревогу из-за плана Трампа против России

Трамп поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий хозяин Белого дома пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт товаров из РФ вместе со вторичными пошлинами в отношении государств, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.