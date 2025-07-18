ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили

Евросоюз в рамках торговых переговоров предлагает Вашингтону взаимное снижение пошлин на автомобили, пишет газета Financial Times.
В конце марта хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все авто, собранные за пределами страны. В июле он сообщил, что Вашингтон введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
В публикации издания указывают на новое предложение от европейских переговорщиков, согласно которому Евросоюз отменит 10%-ные пошлины на экспортируемые из США машины, если администрация Трампа снизит свои пошлины на автомобильный сектор до уровня ниже 20%.
Вашингтон же, по данным источников газеты, рассматривает возможность снизить пошлины до уровня 17,5%, если ЕС полностью откажется от своих.
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