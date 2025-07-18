ЕС предлагает США снизить пошлины на автомобили

В конце марта хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все авто, собранные за пределами страны. В июле он сообщил, что Вашингтон введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.