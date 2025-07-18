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Внуково вернулся к работе в штатном режиме

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после действия ограничений на его работу ночью, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с введением ограничений на полеты в 01:11 мск, а затем отменой в 04:28 мск сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предприняли все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу», — говорится в сообщении.

В частности, было задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. «На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет», — отметили в аэропорту.