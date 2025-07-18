Внуково вернулся к работе в штатном режиме

«В связи с введением ограничений на полеты в 01:11 мск, а затем отменой в 04:28 мск сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предприняли все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу», — говорится в сообщении.