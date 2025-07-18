В Хабаровском крае займутся развитием туристического потенциала

— Сегодня туризм — один из приоритетов государственной стратегии развития, драйвер национальной экономики. Но при этом у нас отрасль находится несколько в разрозненном состоянии, именно поэтому мы посчитали необходимым провести стратегическую сессию. Нам необходимо развивать туристический потенциал, для этого нужно понимать существующую инфраструктуру, как ее улучшить и чем мы можем заинтересовать туристов, — отметил глава Хабаровского края.