В Хабаровском крае займутся развитием туристического потенциала

Пути развития туристической отрасли Хабаровского края определили участники состоявшейся в краевой столице стратегической сессии, на которой около 130 профессионалов отрасли в живом диалоге обсудили потенциал и перспективы сферы гостеприимства в экономике нашего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», о значимости развития этого направления говорит сам факт участия в этой встрече губернатора Дмитрия Демешина.
— Сегодня туризм — один из приоритетов государственной стратегии развития, драйвер национальной экономики. Но при этом у нас отрасль находится несколько в разрозненном состоянии, именно поэтому мы посчитали необходимым провести стратегическую сессию. Нам необходимо развивать туристический потенциал, для этого нужно понимать существующую инфраструктуру, как ее улучшить и чем мы можем заинтересовать туристов, — отметил глава Хабаровского края.
В Национальном туристском рейтинге-2024 Хабаровский край сохранил позицию в группе с названием «Крепкие профи» и занял 35-е место среди всех субъектов страны. Это место обеспечили следующие показатели: 736 тысяч российских и иностранных туристов посетили регион в прошлом году, объем оказанных туристических и гостиничных услуг превысил 7,5 млрд рублей, доходы организаций отрасли в бюджет края составили 339 млн рублей, что на 131,4% больше, чем в предыдущем году.
Дмитрий Демешин подчеркнул важность бизнеса в развитии туристического потенциала региона, ведь именно он создает туристические «фишки», которые привлекают жителей со всей страны. Правительство края предоставляет инвесторам преференциальные режимы, оказывает финансовую поддержку для запуска новых проектов. Всё это позволяет серьезнее развивать туристическую отрасль.
В свою очередь участники стратегической сессии представили результаты своей работы по различным направлениям. Были предложены идеи по развитию въездного и устойчивого туризма, а также круизного, промышленного, приключенческого, культурно-познавательного, автомобильного, событийного и гастрономического туризма.
— Получился, на мой взгляд, честный, энергичный, плодотворный диалог, результатом которого стали как задачи, которые были понятны на старте, так и новые амбициозные идеи. Работа проделана масштабная, участвовала большая команда экспертов из разных регионов. Все участники получили множество идей для дальнейшего развития, — отметил начальник отдела международного сотрудничества в сфере туризма департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Михаил Матвеев.
В ходе стратегической сессии также обсудили развитие инфраструктуры, транспортную доступность объектов и проблемы, мешающие развитию отрасли. Были предложены меры по созданию уникальных маршрутов и троп, подготовке квалифицированных кадров для повышения качества сервиса и формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов СВО.
Стратегическая сессия прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Российским союзом туриндустрии и Хабаровским краем.