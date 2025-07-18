Бизнесу покроют до 50% затрат на авиаперевозку скота из Монголии

Компенсировать транспортные расходы предпринимателям будут за счет госбюджета. Ожидается, что в 2025—2026 годах Узбекистан намерен закупить у Монголии 100 тыс. голов мелкого рогатого скота.
К концу 2029 года поголовье монгольского скота с помощью селекции в РУз планируется довести до одного млн. Также поставлена задача запустить переработку шерсти и кашемира и готовой продукции из них.
Кроме того, бизнес Узбекистана может получить пятилетние кредиты на покупку монгольского скота при ставке в 10% годовых. Льготный период составит два года. Финподдержку предприятиям также окажет Комитет ветеринарии на основе поручительства каракалпакского Совмина.