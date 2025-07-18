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Бизнесу покроют до 50% затрат на авиаперевозку скота из Монголии

Узбекским предпринимателям компенсируют до 50% расходов при авиаперевозке мелкого рогатого скота из Монголии, следует из постановления президента РУз Шавката Мирзиёева. Мера будет действовать с начала августа нынешнего года до конца 2027 года.

Источник: Курсив

Компенсировать транспортные расходы предпринимателям будут за счет госбюджета. Ожидается, что в 2025—2026 годах Узбекистан намерен закупить у Монголии 100 тыс. голов мелкого рогатого скота.

К концу 2029 года поголовье монгольского скота с помощью селекции в РУз планируется довести до одного млн. Также поставлена задача запустить переработку шерсти и кашемира и готовой продукции из них.

Кроме того, бизнес Узбекистана может получить пятилетние кредиты на покупку монгольского скота при ставке в 10% годовых. Льготный период составит два года. Финподдержку предприятиям также окажет Комитет ветеринарии на основе поручительства каракалпакского Совмина.