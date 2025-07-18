Переводы в Узбекистан из-за рубежа в первом полугодии выросли на 27% — ЦБ

Ранее ЦБ Узбекистана сообщал, что по итогам 2024 года общий объем денежных переводов в страну из-за рубежа вырос на 30% по сравнению с 2023 годом, до $14,8 млрд. При этом переводы из России выросли на 29%, до $11,5 млрд, это 77% всех зарубежных денежных трансферов в страну в прошлом году.