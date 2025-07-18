Переводы в Узбекистан из-за рубежа в первом полугодии выросли на 27% — ЦБ

За январь-июнь 2025 года объем денежных переводов, поступивших из-за рубежа в нашу страну, увеличился на 27% ($1,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,2 миллиарда долларов, 78% средств поступило из России ($6,4 млрд).
Ранее Центробанк сообщал, что в январе — июне 2024 года денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа выросли на 25% год к году, до $6,5 млрд, при этом доля переводов из России составила 77%.
На рост денежных переводов повлияло укрепление курса национальной валюты, а также спрос на рабочую силу и сохранение относительно высокого уровня заработной платы в традиционных странах, где работают трудовые мигранты из Узбекистана.
По оценке ЦБ, в первой половине этого года продолжались процессы диверсификации географии внешней трудовой миграции, что отразилось в росте объемов трансграничных денежных переводов из развитых стран в Узбекистан.
В частности, объем переводов из Великобритании увеличился до $89 млн (в два раза), из стран ЕС — до $251 млн (1,41 раза), из США — до $313 млн (15%).
За этот период $4,3 млрд (53%) переведены через традиционные международные системы денежных переводов (рост на 22%), $3,6 млрд (44%) — посредством прямых P2P-переводов на банковские карты физических лиц (рост на 40%), и $251 млн (3%) — через банковские SWIFT-переводы (снижение на 22%).
Ранее ЦБ Узбекистана сообщал, что по итогам 2024 года общий объем денежных переводов в страну из-за рубежа вырос на 30% по сравнению с 2023 годом, до $14,8 млрд. При этом переводы из России выросли на 29%, до $11,5 млрд, это 77% всех зарубежных денежных трансферов в страну в прошлом году.
По официальным данным, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до почти 700 тысяч человек.