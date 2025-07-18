«Это не бездействие — это варварство»: застройка микрорайона Владивостока угрожает безопасности детей

Как пишут жители микрорайона в telegram-чат главы администрации Владивостока, срез склона без укрепления создаёт угрозу оползня на территорию пришкольного стадиона. Грунт уже осыпается в сторону стадиона, при интенсивных осадках на пришкольную территорию, где занимаются и проводят досуг несовершеннолетние, могут обрушиться тонны земли.
По мнению местных жителей, земляные работы начаты без проведения оценки рисков, требования безопасности нарушаются, администрация и надзорные органы должны остановить «это безобразие», проверить законность сброса грунта со склона сопки Змеиной к пришкольной территории и привлечь виновных к ответственности.
Сама застройка сопки, сопровождающаяся вырубкой деревьев, тоже вызывает негодование местных жителей. Горожане уже собрали 2000 подписей за сохранение сопки — местного памятника природы, где растут краснокнижные растения. Мнение общественности было проигнорировано, работы идут полным ходом. Уничтожается «зелёный щит» микрорайона, место отдыха местных жителей и часть экосистемы.
«Это уже не просто бездействие — это варварство», — говорится в распространяемом жителями обращении. Горожане требуют остановить работы на сопке, провести независимую экологическую экспертизу и объяснить гражданам, кто принял решение о застройке и вырубке и на каком основании. Публичные слушания по этому вопросу если где-то и проводились, то до населения эта информация доведена не была. (Подобная ситуация происходит сейчас с проектом планировки территории на сопке Буссе — микрорайон на стыке улиц Шилкинской, Толстого и проспекта Красного Знамени хотят уплотнить объектами, которые микрорайону не нужны, общественные обсуждения пытались сорвать, в ситуации разбирается прокуратура).