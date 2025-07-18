«Это не бездействие — это варварство»: застройка микрорайона Владивостока угрожает безопасности детей

«Это уже не просто бездействие — это варварство», — говорится в распространяемом жителями обращении. Горожане требуют остановить работы на сопке, провести независимую экологическую экспертизу и объяснить гражданам, кто принял решение о застройке и вырубке и на каком основании. Публичные слушания по этому вопросу если где-то и проводились, то до населения эта информация доведена не была. (Подобная ситуация происходит сейчас с проектом планировки территории на сопке Буссе — микрорайон на стыке улиц Шилкинской, Толстого и проспекта Красного Знамени хотят уплотнить объектами, которые микрорайону не нужны, общественные обсуждения пытались сорвать, в ситуации разбирается прокуратура).