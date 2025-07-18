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Минэкономики объяснило замедление роста ВВП Беларуси

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Замедление темпов роста белорусской экономики происходит на фоне замедления экономического роста в мире, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Ранее Национальный статистический комитет опубликовал данные, из которых следует, что внутренний валовый продукт республики за первые полгода вырос на 2,1%.

Некоторое замедление связано со снижением темпов производства в ряде отраслей на фоне общего замедления мирового экономического роста.

отметили в Минэкономики

При этом в пресс-службе уточнили, что на снижение результатов работы сельского хозяйства повлияли неблагоприятные погодные условия, что привело к смещению сроков уборки зерновых и заготовки кормов.

Драйверами выступили такие отрасли как строительство — 10,8% и информация и связь 4,8%

отметили в профильном ведомстве

Рост доходов белорусов на уровне в 10,5% оказал стимулирующее влияние на розничный товарооборот, который за отчетный период прибавил сразу 9%.

С опережением прогнозных показателей растут инвестиции в белорусскую экономику. Рост инвестиций в основной капитал за полгода превысил 14%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, по итогам 2025 года экономика республики должна вырасти на 4,1%. В прошлом году этот показатель составил 4%. Аналитики ЕАБР полагают, что белорусская экономика в этом году вырастет на 2,6%.