Минэкономики объяснило замедление роста ВВП Беларуси

Ранее Национальный статистический комитет опубликовал данные, из которых следует, что внутренний валовый продукт республики за первые полгода вырос на 2,1%.
Некоторое замедление связано со снижением темпов производства в ряде отраслей на фоне общего замедления мирового экономического роста.
При этом в пресс-службе уточнили, что на снижение результатов работы сельского хозяйства повлияли неблагоприятные погодные условия, что привело к смещению сроков уборки зерновых и заготовки кормов.
Драйверами выступили такие отрасли как строительство — 10,8% и информация и связь 4,8%
Рост доходов белорусов на уровне в 10,5% оказал стимулирующее влияние на розничный товарооборот, который за отчетный период прибавил сразу 9%.
С опережением прогнозных показателей растут инвестиции в белорусскую экономику. Рост инвестиций в основной капитал за полгода превысил 14%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, по итогам 2025 года экономика республики должна вырасти на 4,1%. В прошлом году этот показатель составил 4%. Аналитики ЕАБР полагают, что белорусская экономика в этом году вырастет на 2,6%.