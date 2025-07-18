Минэкономики объяснило замедление роста ВВП Беларуси

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, по итогам 2025 года экономика республики должна вырасти на 4,1%. В прошлом году этот показатель составил 4%. Аналитики ЕАБР полагают, что белорусская экономика в этом году вырастет на 2,6%.