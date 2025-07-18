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Спрос на услуги по мытью окон в Красноярске вырос на 39%

Средняя стоимость таких работ составляет 500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске спрос на услуги по мытью балкона увеличился в два раза. Как рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито», во втором квартале 2025 года клинеры на 41% активнее предлагают убрать эту часть квартиры по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

— Средняя стоимость мытья балкона в городе составляет 1500 рублей, — добавили эксперты.

Кроме того, существенно вырос интерес жителей краевого центра к мытью окон: эту услугу стали искать на 39% активнее. Средняя стоимость такой работы — 500 рублей.

Услуги по мытью фасадов во втором квартале 2025-го стали популярнее на 47% по сравнению с предыдущим периодом. Средняя стоимость составляет 822 рубля.

Также рост демонстрирует спрос и предложение на аренду оборудования для клининга. Горожане ищут уборочный инвентарь в три раза активнее, а фирмы и частные владельцы предлагают его в два раза чаще.

Согласно аналитике, в целом по России наблюдается активный рост вакансий в сегменте мойки окон. Самыми востребованными специалистами стали альпинисты.