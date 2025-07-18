Спрос на услуги по мытью окон в Красноярске вырос на 39%

В Красноярске спрос на услуги по мытью балкона увеличился в два раза. Как рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито», во втором квартале 2025 года клинеры на 41% активнее предлагают убрать эту часть квартиры по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.