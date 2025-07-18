Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва

Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево». Время в пути — около четырех часов.
Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, с 8 августа — три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Ранее, в июле, Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings («Ред Вингс») 28 мая из аэропорта Жуковский.